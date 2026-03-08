◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国─台湾（2026年3月7日東京D）韓国代表の金倒永（キム・ドヨン）内野手（22＝KIA）が超特大アーチで試合をひっくり返した。1─2と勝ち越しを許した直後の6回裏、1死一塁から相手2番手・林維恩（リン・イオン）の初球、94・1マイル（約151・4キロ）の内角直球を完璧に捉えた。打った瞬間、本塁打を確信する打球は東京ドーム左翼席後方にあるバルコニー席に着弾する飛距離390フィート（約118