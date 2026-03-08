俳優の和田正人が、仲野太賀主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演することが発表された。和田は堺の豪商で茶人としても知られる今井宗久を演じる。和田の大河ドラマ出演は『おんな城主 直虎』（2017年）、『いだてん〜東京オリムピック噺〜』（2019年）に続く出演となる。【写真】新キャスト7人を紹介！長宗我部元親の姿も…同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長を主人公に描く戦国ドラマ。和田が演じる今井宗久は