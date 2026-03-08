「オープン戦、阪神−巨人」（８日、甲子園球場）開幕カードで激突する巨人との“前哨戦”。阪神・伊原陵人投手（２５）が今年初先発し、４回４安打無失点と好投した。初回はテンポ良く３球で２死を奪った。泉口には右翼へ運ばれ、高寺がスライディングキャッチを試みるも後逸（記録は三塁打）。ピンチを背負ったが、４番の新外国人・ダルベックを１４５キロ直球で二ゴロに打ち取り、無失点で立ち上がった。二回には１死か