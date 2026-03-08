俳優新木宏典（42）が8日、都内で、「新木宏典×丹波カレンダーブック2026.04−2027.03」（東京ニュース通信社）発売記念会見に出席した。自身の役者人生について「元々、役者の仕事を50歳までに全てやりきる覚悟でやっている」と告白。「平均寿命が100歳に伸びている時代だからこそ、通常生きる人生よりも倍の人生の濃さで生きていく、必死になって毎日を生きていくということをしない限り、僕は役者で居続けられないだろうなと思