マンチェスター・ユナイテッドの下部組織でプレイする15歳のJJ・ガブリエルにファンから称賛の声が集まっているようだ。英『THE Sun』が報じている。現在JJ・ガブリエルはユナイテッドのU-18のチームに所属しているが、U-18プレミアリーグ第20節のノッティンガム・フォレスト戦で衝撃のゴールを決めた。この試合ユナイテッドは5-2で勝利を飾ったが、1点リードで迎えた36分、JJ・ガブリエルは華麗な個人技で2人を交わすと、右足一閃