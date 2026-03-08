FC東京は7日、明治安田J1百年構想リーグEAST第5節で横浜F・マリノスと対戦し、3-0の快勝を飾った。開始早々の電光石火弾を含め、1ゴール1アシストを記録した長倉幹樹の活躍も目立ったが、19歳の日本代表MF佐藤龍之介も存在感を見せた。前節に続き、左サイドでスタメンに名を連ねた佐藤は1点リードで迎えた16分、得意のカットインから右足を振り抜きゴール。今シーズンより復帰を果たしたFC東京での初ゴールを決めた。佐藤は試合後