7日、明治安田J1百年構想リーグEAST第5節で横浜F・マリノスはFC東京と対戦し、0-3の完敗。試合後にはファンから大ブーイングを浴びた。開始からわずか34秒で失点したマリノスは続く16分にも失点を許し、前半を2点のビハインドで折り返すと、後半開始直後にも失点。最後まで立て直すことができず、FC東京に力の差を見せつける敗戦となった。試合後、大島秀夫監督は「バックスタンドをマリノスのサポーターが埋めてくれたのに、悔し