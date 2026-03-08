◆春季教育リーグ巨人―楽天（８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の井上温大投手が８日、２軍楽天戦に登板し３回１安打無失点３奪三振の好投を見せた。初球から１４９キロの直球を披露。初回は振り逃げがあったものの２奪三振と完璧な立ち上がりを見せると、２回にも変化球で空振り三振を奪った。３回は２死から辰己に左前安打を許したが、後続を投ゴロに仕留めた。井上は昨季終盤に発症した左肘痛の影響で、春季キ