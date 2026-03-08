将棋のＮＨＫ杯テレビ将棋トーナメント決勝が８日にＮＨＫで放送され、藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が２連覇を達成した。相手は棋王戦五番勝負挑戦者と同じ増田康宏八段。藤井は中盤まで苦しい状況が続いたが、逆転で勝利した。感想戦後には表彰式が行われ、賞状やトロフィーを贈られた藤井。フォトセッションではトロフィーの重さで笑顔が控えめだったが「今日優勝カップを持って、去年よりも重く感