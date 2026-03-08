◇オープン戦阪神―巨人（2026年3月8日甲子園）阪神・岡田彰布オーナー付顧問（68）が毎日放送の巨人戦中継でゲストを務め、今季のセ・リーグの展開を語った。連覇がかかる阪神は「戦力的にプラス」と断言。「メンバーが変わってないからね。新外国人と立石とかで、去年よりプラスになっている。年齢的に衰える選手もいないし、現状での上積みもある」と優勝争いの中心と位置づけた。一方の巨人については「岡本の穴が大