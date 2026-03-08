スノーボードのワールドカップ（W杯）札幌大会は8日、ハーフパイプ第6戦決勝が行われる予定だったが悪天候で中止となった。6日の予選結果が最終成績となり、男子は戸塚優斗（ヨネックス）、女子は小野光希（バートン）が優勝となった。