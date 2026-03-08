原宿系インフルエンサー・しなこが7日、自身のXを更新し、手術を報告した。【動画】しなこ、“7時間の大手術”を報告「両顎手術」詳細に語る「骨切りしました」とつづり、ハッシュタグで「#両顎矯正」と説明し、動画で手術前に詳細を語った。顎変形症で「顎ズレを治すために矯正をずっとやってきました」と明かし、5年の経緯を説明。その上で「ついにですよ、矯正の最終地点」と手術を前に決意。「大手術」「めっちゃ怖い