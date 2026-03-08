親戚や会社の仲間、友人などの挙式に参加する際は「ご祝儀」を用意するのが一般的なマナーです。しかし、その金額は長い間「3万円」で変わっていません。 物価上昇が嘆かれる現代においては、掲題のように「ご祝儀だけでは足が出てしまう」というケースもあるでしょう。本記事では、ご祝儀の金額や結婚式にかかる費用、ご祝儀の金額指定の可否、現代らしい結婚式のあり方について解説します。 「ご祝儀3