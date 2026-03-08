子どもに多くの資産を残せないけれど、せめて自分の葬式代は子どもに負担をかけたくないと考えている人も多いのではないでしょうか。そのため、親から「私が死んだらお葬式代はここから使ってね」と通帳の存在を事前に教えられているケースは珍しくありません。 しかし、銀行の口座は名義人が亡くなるとトラブル防止のために凍結されるようになっています。本記事では、名義人が亡くなった場合に銀行口座が凍結されるタ