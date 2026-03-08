ロックバンド「ＳＨＡＺＮＡ」のボーカル・ＩＺＡＭ（５３）が８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。２月１７日に亡くなった「ＬＵＮＡＳＥＡ」真矢さん（享年５６）の献花式に参列したことを伝えた。ＩＺＡＭは「真矢さんの献花式に行って参りました」と報告。続けて「大きな真矢さんに感謝を込めて御礼を伝えてきました。かなり堪えましたが…笑顔で真矢さんにいただいた言葉を胸に頑張る事を改めて誓って参りました」とつづっ