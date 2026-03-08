【モデルプレス＝2026/03/08】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が3月8日、都内で開催された「高橋ひかる 2026.4-2027.3カレンダー」発売記念イベントに出席。今後の作品について明かした。【写真】24歳女優、美スタイル＆素肌輝くオフショルコーデ◆高橋ひかる、25歳迎える今表現した“抜け感”首周りのボリューム感で小顔効果を狙ったという衣装姿で登場した高橋。現在24歳で今年アラサーになることや、今回