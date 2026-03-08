メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が、敗ければ王将のタイトルを失うことになる、王将戦七番勝負・第5局が始まりました。 今期の王将戦七番勝負は、藤井聡太六冠に永瀬拓矢九段が挑戦しています。 栃木県のホテルでの第5局は、永瀬拓矢九段の先手で始まりました。 藤井六冠は王将戦4連覇中ですが、今期はここまで1勝3敗で、第5局で負ければ王将のタイトルを失い五冠になります。 王将戦第5局は2日制で