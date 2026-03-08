８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、中欧関係について次のように述べた。中欧関係の安定性は共同利益によるものであり、確実性は互恵ウィンウィンによるものである。中欧関係を着実かつ良好に発展させるためには、欧州が中国に対する正しい認識を確立すること