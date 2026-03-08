北京で開かれた２０２５グローバルサウス・フィナンシャー・フォーラムの開会式。（２０２５年３月２０日撮影、北京＝新華社記者／梁晨）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、グローバルサウスは国際舞台に登場した新たな力、積極的な力、善に向かう力であり、平和のために声を上げ、発展のために力を尽くすべきだと述べ