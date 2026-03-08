◇スノーボードW杯ハーフパイプ第6戦決勝（2026年3月8日さっぽろばんけいスキー場）2016年2月以来、10年ぶりに日本で行われたW杯の決勝は悪天候のために中止が決定。6日の予選結果が、最終順位となることが決まった。男子は2月のミラノ・コルティナ五輪王者の戸塚優斗（ヨネックス）が今季2勝目、通算10勝目を挙げた。今季のW杯ランキングも首位を守り、5季ぶり4度目の種目別制覇にも大きく近づいた。2位にはバレンティ