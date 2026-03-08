2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの献花式が8日、神奈川・ぴあアリーナMMで行われた。11時の開始を前に多くのファンが会場へ詰めかけた。涙をしながら会場へ向かうファンの姿も見られ、それぞれが思いを抱えて真矢さんへ最後の別れを告げた。献花は11時から1時間刻みで計10回実施される。献花式に参列するべく、前日7日に福岡県から新幹線で来たという女性ファンは、「30年前、15歳の時からファン