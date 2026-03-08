「オープン戦、日本ハム−ロッテ」（８日、エスコンフィールド）男女２人組ロックバンド「ＤｏＡｓＩｎｆｉｎｉｔｙ」が始球式に登場した。ボーカルの伴都美子とギターの大渡亮が２人でマウンドへ向かい、そろって一礼。伴のボールは山なりでワンバンとなったが、大渡はノーバン投球を披露してガッツポーズ。スタンドから拍手が起こった。ソフトボール経験のある伴は「あとちょっとだった〜」と悔しがりつつ「楽しかっ