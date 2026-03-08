解けると爽快な「ひらがなクイズ」！今回は4つの言葉が登場します。どれも私たちが日常の中で使ったり、感じたりする身近な言葉ばかりです。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ゃくおんが□□ひ□□ょうてりか□□ヒント：知り合いとすれ違うときに少し頭を下げることをなんといいますか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：えし正解は「えし」でした。▼解説それぞれの言葉に「えし