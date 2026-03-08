台湾戦に「1番・三塁」で出場■韓国 ー チャイニーズ・タイペイ（8日・東京ドーム）韓国代表のキム・ドヨン内野手が8日、チャイニーズ・タイペイ戦で逆転の2ランを放った。「1番・三塁」で出場し、左翼バルコニー席まで届く一発に球場が騒然となった。1点リードを許した直後の6回1死一塁。台湾左腕のリン・ウェイエンの初球、151キロ直球を捉えた。打球は高々と上がり、左翼のバルコニー席まで届いた。球場は騒然となった。