現地３月７日に開催されたブンデスリーガ第25節で、塩貝健人が所属するヴォルフスブルクがホームでハンブルクと対戦。１−２の逆転負けを喫して８試合勝ちなしとなった。この試合に69分から途中出場した塩貝は、85分にチャンスを作り出す。クリスティアン・エリクセンのワンタッチパスに反応すると、対峙する相手DFを弾き飛ばして、GKと１対１の状況に持ち込む。しかし左足のシュートは上手くミートできず、ゴールの左に外れた