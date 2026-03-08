ニシキゴイ発祥の地である新潟県小千谷市で8日朝、ニシキゴイを育てる養鯉場の建物で火災が発生しました。火は約1時間後に消し止められ、建物の中にいたニシキゴイには大きな被害はありませんでした。8日午前7時半すぎ、小千谷市小栗山の篠田養鯉場で「建物から煙が出ている」と養鯉場の関係者から消防に通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、この火事で一部木造の養殖施設のビニール製の屋根などを焼き