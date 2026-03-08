20チームが4つのプールに分かれるワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンド。各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出。現地7日、各プールで試合が行われました。プールAでは、プエルトリコがパナマを破り、2連勝で首位。1点差の9回土壇場に追いつくと、延長10回はヘルネイズ選手のサヨナラホームランが飛び出しました。また、この日初戦となったカナダがコロンビアに勝利。カナダとキューバが1勝でプ