◆オープン戦広島―中日（８日・マツダスタジアム）広島の先発・赤木晴哉投手＝佛教大＝が２回無安打無失点でマウンドを降りた。大学の先輩の中日・大野との投げ合い。初回は先頭・カリステを右邪飛、岡林を左飛、上林を一ゴロとわずか６球で３者凡退に封じた。２回は１死からサノーに四球を与えたが、石川を二ゴロ、村松からは空振り三振を奪った。計２６球で最速は１４９キロだった。感謝の思いをマウンドで表現した。大