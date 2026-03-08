将棋のＮＨＫ杯テレビ将棋トーナメント決勝が８日にＮＨＫで放送され、藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が増田康宏八段に勝利し、連覇を達成した。藤井は中盤まで厳しい状況が続いたが、逆転で勝利。「途中で苦しい展開を強いられてしまったけど、最後まで細いチャンスをものにできたかな」と振り返った。２年連続３回目の優勝となったが「連覇（がかかっている）ということ自体は全く意識せずに臨んだ」