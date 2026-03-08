遅れてきた大物候補の誕生にＳＮＳ上が騒然となっている。８日の中山５Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル＝１６頭立て）は、このレースが初出走となったラベルセーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父キズナ）が勝利した。同馬は、すでに出走経験がある１２頭と同じ未出走馬３頭を相手に８番人気で、ゲートイン。荻野極騎手を背にスタートは後方から。道中も１０〜１１番手を追走したが、エンジンがかかってからはものすごい