３月８日の国際女性デーを記念して開催される「ＨＡＰＰＹＷＯＭＡＮＦＥＳＴＡ２０２６」のオープニングセレモニーが８日、東京・渋谷の国際連合大学で行われ、故・安倍晋三元首相の妻の安倍昭恵さんがスピーチした。今イベントは今年で１０周年。昭恵さんは第１回に出席した縁でゲストとして登壇。「女性に生まれたからには女性らしくいたいな、と思っています。女性の持つ母性であったり優しさであったり、柔らかさ。