北京で行われた「グローバルサウス現代化フォーラム」の成果展示エリア。（２０２５年１１月２１日撮影、北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、グローバルサウスの集団的台頭は世界的大変局の鮮明な表れだと述べた。