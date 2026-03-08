３日、イランから退避し、トルクメニスタン・セラフスで車に乗り込む中国人ら。（セラフス＝新華社配信）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、次のように述べた。「人民のための外交」は新中国の外交の終始変わることのない信条である。海外における「平安中国」システムの構築は新時代の外交官の絶えざる目標である。