◇オープン戦阪神―巨人（2026年3月8日甲子園）阪神・岡田彰布オーナー付顧問（68）が毎日放送の巨人戦中継でゲストを務めた。岡田顧問は小幡、木浪、そしてディベイニーでの争いが続く阪神の開幕遊撃争いについて「どうすればポジションを取れるのか、基準があった方がいい」と持論を展開した。巨人戦では小幡が遊撃でスタメン。木浪が三塁で出場し、ディベイニーは2軍の教育リーグに出場した。岡田顧問は「どんな基準