東京・世田谷区の砧公園で、きのう（7日）に続き、木が倒れて駐車場の車2台が巻き込まれました。けが人は出ていません。【写真を見る】東京・世田谷区砧公園で2日連続の倒木駐車場の車2台が巻き込まれる警視庁などによりますと、きょう（8日）正午ごろ、世田谷区にある砧公園で「木が倒れて車にあたっている」と110番通報がありました。現場は駐車場近くで、木が倒れて車2台が巻き込まれましたが、けが人はいませんでした。被