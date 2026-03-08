台湾の首相にあたる行政院長が7日に日本を訪問し、野球のWBC＝ワールド・ベースボール・クラシックを観戦していたと台湾メディアが報じました。台湾の行政院長の日本訪問は1972年の断交以降、初めてとみられます。台湾メディアによりますと、卓栄泰行政院長は7日に日本を訪問し、東京ドームでWBCの台湾対チェコの試合を観戦しました。記事は、台湾の現職の行政院長が日本を訪問するのは1972年に日本と台湾が断交して以来初めてだと