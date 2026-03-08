俳優新木宏典（42）が8日、都内で、「新木宏典×丹波カレンダーブック2026.04−2027.03」（東京ニュース通信社）発売記念会見に出席した。同作は自身が観光アンバサダーを務める兵庫・丹波市とのタッグ作。各月のページにはその時オススメのスポットや見どころなどが分かる「STUDY TANBA」、巻末には「TANBA TRIP MAP Calender ver.」を収録。新木ならではの“丹波特化”の新感覚カレンダーとなっている。収録された豆知識について