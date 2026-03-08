[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節](ゴースタ)※14:00開始主審:清水修平<出場メンバー>[ツエーゲン金沢]先発GK 31 上田樹DF 3 畑尾大翔DF 20 長倉颯DF 38 山本義道DF 55 松本大輔DF 71 櫻井風我MF 15 西谷優希MF 17 加藤大樹MF 23 四宮悠成MF 41 嶋田慎太郎FW 10 パトリック控えGK 1 白井裕人DF 2 長峰祐斗DF 19 寺阪尚悟DF 29 宮崎海冬MF 14 石原崇兆FW 9 ブワニカ啓太FW 11 杉浦恭平FW 13 白輪地敬大FW 18 大澤朋也監