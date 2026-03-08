[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節](とうスタ)※14:00開始主審:菊池俊吾<出場メンバー>[福島ユナイテッドFC]先発GK 1 上田智輝DF 17 藤谷匠DF 23 安在達弥DF 29 土屋櫂大DF 77 千葉虎士MF 6 上畑佑平士MF 10 針谷岳晃MF 14 中村翼FW 7 芦部晃生FW 8 岡田優希FW 9 清水一雅控えGK 78 チョン・ソンリョンDF 5 當麻颯DF 27 野末学MF 26 田中慶汰MF 30 狩野海晟MF 32 永長鷹虎FW 11 三浦知良FW 18 石井稜真FW 40 樋口寛規監