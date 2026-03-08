[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第5節](Axis)※14:00開始主審:宗像瞭<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 1 寺沢優太DF 4 二階堂正哉DF 6 温井駿斗DF 55 大嶋春樹MF 8 東條敦輝MF 10 三木直土MF 14 河村匠MF 18 荒井涼MF 21 矢島慎也MF 32 高柳郁弥FW 24 星景虎控えGK 88 バーンズ・アントンDF 34 鄭翔英MF 2 藤田一途MF 7 小澤秀充MF 13 清水祐輔MF 15 木内達也MF 16 田制裕作FW 9 篠田大輝FW 22 吉田伊吹監督林健太郎[