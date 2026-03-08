[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節](CFS)※14:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[栃木シティ]先発GK 16 児玉潤DF 22 鈴木裕斗DF 28 小西慶太郎DF 32 小池裕太DF 42 マテイ・ヨニッチMF 18 加藤大MF 44 下田栄祐MF 77 田中パウロ淳一FW 9 鈴木武蔵FW 23 吉田篤志FW 24 西谷和希控えGK 31 相澤ピーター・コアミDF 17 知念哲矢DF 41 薩川淳貴MF 6 加藤丈MF 7 森俊貴MF 10 岡庭裕貴MF 11 表原玄太MF 13 大嶌貴FW 8 山下