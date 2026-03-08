[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節](NDスタ)※14:00開始主審:田中玲匡<出場メンバー>[モンテディオ山形]先発GK 45 渋谷飛翔DF 3 熊本雄太DF 4 西村慧祐DF 13 野嶽寛也DF 19 岡本一真MF 7 中村亮太朗MF 8 土居聖真MF 10 氣田亮真MF 17 寺山翼MF 25 國分伸太郎FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ控えGK 1 トーマス・ヒュワード・ベルDF 15 川井歩DF 22 城和隼颯DF 49 坂本稀吏也MF 14 柳町魁耀MF 24 平賀大空MF 88 タリソン・