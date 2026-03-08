開催：2026.3.8会場：ダイキン・パーク結果：[アメリカ] 9 - 1 [イギリス]WBCの試合が8日に行われ、ダイキン・パークでアメリカとイギリスが対戦した。アメリカの先発投手はＴ・スクバル、対するイギリスの先発投手はＴ・ビザで試合は開始した。1回表、1番 Ｎ・イートン 初球を打って左中間スタンドへのホームランでイギリス得点 USA 0-1 GBR5回裏、ピッチャー Ａ・スクラブがワイルドピッ