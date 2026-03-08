リンクをコピーする

オクラホマシティ・サンダー vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年3月8日（日）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 104 - 97 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対ゴールデンステイト・ウォリアーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1