この記事をまとめると ■エンケイが2026年からマクラーレンF1の公式サプライヤーとしてF1に復帰 ■両者は新レギュレーション導入を機に関係を再開 ■鍛造マグネシウムホイールを供給する予定となっている 日本のモノづくりが世界の舞台で輝く 静岡県浜松市に本拠を構えるホイールメーカー、エンケイは3月5日、2026年シーズンよりマクラーレンF1チームのオフィシャルサプライヤーとして、F1への復帰を発表した。エンケイとマクラ