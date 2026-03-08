外務省は８日、中東情勢の悪化を受け、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）とオマーンからの出国を希望した日本人らを乗せたチャーター機がオマーンの首都マスカットを同日午前、出発したと発表した。チャーター機は日本政府が手配したもので、同日中に日本に到着する予定だ。