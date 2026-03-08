７日に行われたＲＩＺＩＮでルイス・グスタボにキャリア初のＫＯ負けを喫した“ＩＱレスラー”と呼ばれたレジェンド格闘家・桜庭和志の長男、桜庭大世（２７）＝サクラバファミリア＝が同日、自身のＳＮＳを更新。「両顎折れちまいました」と、骨折を明かした。試合では父が３戦全敗を喫した宿敵ヴァンダレイ・シウバの弟子であるグスタボを相手に激しい打撃戦の中で桜庭は左ミドル蹴りで攻めを組み立てていく。残り１分から打