仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）の追加キャストが発表。四国の雄・長宗我部元親をドラマ初出演の磯部寛之（［Alexandros］）が演じるほか、和田正人、マギー、味方良介、阿部亮平、伊礼彼方、池内万作が出演する。磯部、味方、伊礼は大河ドラマ初出演。【写真】和田正人、マギー、味方良介、阿部亮平、伊礼彼方、池内万作が演じるクセ強キャラたち大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん