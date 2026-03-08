ロックバンド「ＳＩＡＭＳＨＡＤＥ」のボーカル・栄喜が８日に自身のブログを更新。２月１７日に亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」真矢さん（享年５６）の献花式へ参列したことを報告した。栄喜は「真矢さんの献花式に」と題したブログを更新。真矢さんの写真と共に「真矢さんの献花式に行って来ました。今日は晴れていて、暖かいですね。蛇！」とつづった。