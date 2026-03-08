札幌市ばんけいスキー場で８日に開催予定だったスノーボードのＷ杯札幌大会決勝が、大雪のため中止となった。そのため、６日に行われたハーフパイプ（ＨＰ）男子予選で首位通過したミラノ五輪金メダルの戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が優勝、同五輪銅メダルで３位通過だった山田琉聖（１９）＝ＪＷＳＣ＝が３位となった。戸塚はこれでＷ杯今季２勝目。スノーリーグでもランキングトップに立っており、五輪を含めた三冠へ前進